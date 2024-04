Rubano rame nella notte. Inseguiti, uno arrestato

COMACCHIO

Hanno approfittato del buio della notte, per mettere a segno un furto di rame. Ma sono stati scoperti, inseguiti e uno dei due arrestato. E’ accaduto nella notte tra mercoledì e ieri, intorno alle 3, quando probabilmente è scattato l’allarme a custodia della proprietà. Da qui la richiesta di intervento dei carabinieri. I militari dell’Arma della stazione di Lido degli Estensi sono intervenuti quando ancora i malviventi, due uomini di nazionalità romena, erano ancora nei pressi dell’azienda. Erano riusciti a racimolare rame per un valore di quattromila euro circa: tra pezzi già sballati e alcuni tubi. All’arraivo dei militari, però, hanno tentato la fuga. C’è stato quindi un inseguimento da parte dei carabinieri per bloccare i due fuggitivi, uno è stato preso e arrestato per tentato furo, mentre l’altro è uscito a fuggire per le campagne.

L’arrestato è stato condotto nella stazione di Lido degli Estensi, per ulteriori accertamenti nei suoi confronti. Mentre nei prossimi giorni, probabilmente già questa mattina, potrebbe tenersi l’udienza di convalida dell’aresto che è stato disposto dal magistrato di turno, il pubblico ministero Ciro Alberto Savino, con l’accusa di tentato furto aggravato.

Da alcuni anni, oramai, si assiste all’aumento dei furti di rame, materiale che serve come utilissimo conduttore di energia elettrica, ma largamente impiegato nei binari delle stazioni ferroviarie, che sono anche i luoghi in cui si registrano i maggiori casi di furto. Oppure anche per la realizzazione di pluviali, all’esterno delle abitazioni. Proprio per questo questo materiale viene definito l’oro rosso, il che ha contrinuito anche all’umento del prezzo.

cri.ru.