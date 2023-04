Schianto in viale Ricci

È di una persona ferita, fortunatamente non grave, il bilancio dell’incidente avvenuto nella serata di domenica a Copparo. Erano circa le 19.30 quando, per cause in fase di accertamento, una Fiat 500 con un ventenne alla guida e un’Audi A3 condotta da una cinquantunenne di origini moldave si sono scontrate lungo viale Idris Ricci. Subito è stata attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti il personale del ‘118’ e i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Copparo. I sanitari hanno prestato cura ai conducenti delle due vetture: la cinquantunenne alla guida dell’Audi A3 è stata portata in ambulanza presso l’ospedale ‘Sant’Anna’ di Cona; a quanto si è potuto apprendere, la donna non risulta essere in gravi condizioni.