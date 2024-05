Scontro frontale tra due auto, ferito un uomo

Pauroso incidente ieri a Sant’Agostino nei pressi del Cavo Napoleonico e fortunatamente senza feriti gravi. Erano circa le 8 del mattino quando su via del Cavo si sono scontrate due auto, richiedendo l’intervento di soccorsi e forze dell’ordine e, vedendo i due mezzi particolarmente distrutti, si era temuto il peggio. Stando a una prima ricostruzione dei fatti che dovrà trovare certezza per il tramite dei rilievi eseguiti dalla polizia locale, le due auto stavano percorrendo il tratto stradale l’una in senso opposto all’altra quando, giunti sulla semicurva posta appena dopo il bosco della Panfilia, probabilmente per un’invasione di corsia, sono andate allo scontro frontolaterale. Illeso, B.L., giovane 23enne a bordo di una Panda mentre A.M, uomo di 35 anni a bordo di una Clio è stato trasportato al pronto soccorso di Cento per accertamenti.

Laura Guerra