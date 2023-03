Ferrara, scritta ‘ebreo’ davanti a un negozio. Il sindaco: “Gravissimo”

La scritta in via Borgo di Sotto

Ferrara, 9 marzo 2023 – La scritta ‘Ebreo’ a vernice bianca è comparsa ieri sera a fianco di un negozio all’angolo di via Borgo di Sotto e via Saraceno. La parola, corredata da una freccia che indicava la vetrina di un negozio al momento vuoto, è stata prontamente cancellata in mattinata. Il fatto è subito finito all’attenzione della Digos, la quale sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso.

"Un gesto di gravità assoluta che offende l'intera città e la sua storia. Ci siamo attivati per la rimozione delle scritte e per segnalare agli organi competenti l'accaduto, sperando che i responsabili siano individuati e severamente puniti". Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri.

"Non lasceremo che questo gesto possa gettare discredito sulla città. Ringrazio chi ha prontamente segnalato l'accaduto, consentendoci di intervenire tempestivamente. La miglior risposta all'imbecillità degli autori è nella mobilitazione immediata e nella condanna collettiva, per soffocare la follia di chi vorrebbe riportare le nostre terre a situazioni che richiamano periodi bui. Esprimo la mia vicinanza al titolare del negozio e la solidarietà a tutta la comunità ebraica di Ferrara, con cui stiamo lavorando, con grande impegno comune, per promuovere la straordinaria tradizione e cultura ebraica che è patrimonio della nostra città e della nostra storia, in ogni campo".