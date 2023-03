Follia dopo la festa in centro a Ferrara, entra nello store della Spal e sfascia manichino e vetrina

Follia in centro dopo la festa, giovane finisce all’ospedale

Ferrara, 9 marzo 2023 – Un mercoledì sera di pura follia in pieno centro. Un 24enne ha aggredito un anziano, e seminato il panico all’interno del negozio della Spal in via Mazzini, poco prima che se ne andasse Radja Nainggolan, ospite dello store e che stava firmando gli ultimi autografi. Il giovane – che nulla aveva a che vedere con tifosi e appassionati accorsi per l’evento della Spal –, dopo essere stato allontanato dai dipendenti biancazzurri, è ritornato in un secondo momento con una bottiglia e ha cercato di abbattere la vetrina del negozio, lasciando una crepa di una trentina di centimetri. Mentre colpiva con violenza, è rimasto ferito a una mano.

Quando sono arrivati i poliziotti (nella foto) lo hanno trovato seduto a terra proprio davanti al negozio. Il ragazzo, in evidente stato di alterazione, è stato medicato e trasportato con l’ambulanza all’ospedale di Cona. Il raptus di follia si è verificato intorno alle 20.30: molti passanti hanno assistito alla scena. "C’era un giovane a terra – raccontano alcuni ragazzi – e dallo store sono usciti dei dipendenti perché sembrava che stesse male". Poi la follia: "Un anziano è uscito – continuano i testimoni –. Ha allungato il passo per evitare il giovane a terra. Ma, in questo modo, ha calpestato inavvertitamente il suo cellulare. A questo punto, il 24enne ha dato un calcio all’anziano. Alcuni dipendenti dello Spal store sono intervenuti per aiutare l’uomo e lo hanno diviso". Ma non era ancora finita. "Poco dopo è entrato nel negozio e ha abbattuto un manichino, poi è stato allontanato dai dipendenti – concludono –. Non contento ha fatto ritorno con una bottiglia rubata da un market e ha cercato di abbattere la vetrina. Una scheggia di vetro ha colpito un bambino, per fortuna senza grosse conseguenze".