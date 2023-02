Gli iscritti al Partito democratico in queste settimane dovranno scegliere tra le quattro candidature in campo per la nuova segreteria nazionale: Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo, Paola De Micheli ed Elly Schlein; i due candidati o candidate che otterranno il maggior numero di voti con le rispettive proposte politiche, accederanno alle primarie Pd del 26 febbraio 2023. Alle assemblee di circolo possono partecipare e intervenire nel dibattito sia iscritti che elettori simpatizzanti, hanno diritto di voto solo i tesserati Pd in regola con l’iscrizione I congressi di Circolo si svolgeranno nelle seguenti date: si comincia a Consandolo, mercoledì 8 febbraio alle 20.30 nella sede civica di piazza Sandro Pertini; a Santa Maria Codifiume venerdì 19 alle 20.45 nel Centro ‘La Confina’, in via Fascinata. A Campotto l’appuntamento è per sabato 11 alle 9.30 nella Casa del Volontariato di Circonvallazione; inoltre sabato 11 a Bando, alle 14.30 nella Sala pubblica, nel Parco della Liberazione; a Boccaleone sempre, sabato 11 alle 14.30 nella Casa del Popolo, in via Viazzola. Per concludere domenica 12 febbraio ad Anita alle 9 nella sede del Pd di via Valle Umana 11.