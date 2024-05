’Serena’, gratis carrozzine e deambulatori

La cooperativa sociale Serena ha attivato il progetto ’Sostegno anziani’ che darà possibilità agli ospiti delle sue quattro residenze per anziani di Ferrara, Argenta e Serravalle, di ricevere gratuitamente alcune carrozzine/deambulatori e ulteriore materiale e ausili, necessari per il benessere, la migliore qualità di vita, il trasporto e la mobilità degli anziani e delle persone diversamente abili. Negli ultimi 50 anni l’invecchiamento della popolazione italiana è stato uno dei più rapidi tra i Paesi maggiormente sviluppati e si stima che nel 2050 la quota di ultra65enni ammonterà al 35,9% della popolazione totale. "Questo progetto ha come scopo il sostegno concreto per una migliore qualità di vita delle persone più fragili per questo motivo la nostra Cooperativa, sempre attenta ad ogni forma di tutela del benessere, della salute e della sicurezza dei propri ospiti, ha colto questa opportunità fin da subito" le parole del presidente Claudio Dusi.