Sfilano le leggende Usa. La carica delle cento auto: "Ecco il museo viaggiante"

"The Legend of American Cars" arriva finalmente a Ferrara, l’esposizione e la parata di oltre cento auto americane si terrà domenica prossima in centro storico dalle 10 del mattino con sosta in piazza Castello. L’evento, organizzato dall’Agenzia studio Borsetti e dal Club american brothers Bologna US Cars, è patrocinato dal Comune di Ferrara ed è stato presentato ieri dall’assessore comunale al turismo e dagli organizzatori: Nicola Borsetti dello Studio Borsetti srl e i membri del consiglio direttivo di American Brothers Bologna US Cars asd Gian Luca Ricci e Luca Ferrari. Presenti anche Rosanella Maranini di Aci Ferrara e Manuela Sarasini della Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna. "La bellezza delle auto americane s’intreccia con quella della città estense: una manifestazione che consente di ammirare da vicino gli esemplari più belli di vetture americane. Un vero e proprio "museo viaggiante" esclusivo e spettacolare di auto - ha spiegato Nicola Borsetti - che hanno lasciato una traccia indelebile nel panorama automobilistico mondiale e hanno rappresentato e continuano a rappresentare un preciso stile di vita. Automobili che attraverso foto, libri, riviste e film sono entrate decisamente nei cuori di tutti i collezionisti, appassionati e non solo e che finalmente possono essere ammirate da vicino da cittadini ferraresi e turisti nello spazio espositivo di Piazza Castello". "Nello specifico, - ha spiegato Gian Luca Ricci - l’evento mette in mostra una serie di auto classiche, moderne, hot rod, muscle cars e altri veicoli splendidamente mantenuti, che vanno dai modelli d’epoca degli anni cinquanta alle muscle car più potenti e imponenti appena uscite nei concessionari". "Prima di lasciare Ferrara, - spiegano gli organizzatori - ogni auto partecipante diventerà protagonista di una parata impreziosita dalla presentazione ufficiale al pubblico sul "red carpet" di Piazza Savonarola. L’iniziativa è patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Ferrara, dalla Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e dall’ACI Ferrara. Alle 10, quindi, la partenza del corteo delle auto americane per il centro storico di Ferrara, sfilando nel percorso della storica 1000 Miglia e ammirando le antiche mura, Corso Ercole I d’Este, Palazzo dei Diamanti, Castello Estense. Alle ore 10.30 l’ingresso nel centro storico e arrivo in Piazza Castello; nel pomeriggio dalle ore 17.30 la parata finale, presentazione ufficiale con speaker di tutte le vetture sul "red carpet".

Lauro Casoni