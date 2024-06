Ferrara, il sindaco Alan Fabbri mostra i segni della vitiligine: “Ci rendono unici”

Ferrara, 25 giugno 2024 – Fresco di rielezione, il sindaco di Ferrara Alan Fabbri celebra la giornata mondiale della vitiligine mostrandosi con uno scatto sui social.

"Queste macchie non sono difetti ma segni distintivi che ci rendono unici – il suo messaggio sulla pagina Facebook – Mostratevi sempre per ciò che siete senza paura, senza pensare a ciò che potrebbero dire e pensare gli altri. Perché chi non ha paura di mostrarsi per ciò che è vince sempre”.

Ampissimo il consenso generato nei commenti, che hanno manifestato vicinanza e approvazione nei confronti del gesto del primo cittadino di Ferrara, apprezzandone in particolare il coraggio, soprattutto per chi ne soffre già.

Cos’è la vitiligine

La vitiligine è una malattia della pelle che colpisce le cellule del corpo (dette melanociti) che producono il pigmento, da cui dipende il colorito della pelle. La carenza o l’assenza di melanina si manifesta con macchie sul corpo. La pelle diventa più chiara, quasi bianca, ma comunque del tutto normale.