Sir András Schiff al Comunale. In scena con al Chamber Orchestra

Stasera tornano a Ferrara Musica la Chamber Orchestra of Europe e Sir András Schiff, per un attesissimo concerto in programma al teatro Comunale, inizio alle 20.30. Schiff sarà impegnato nel doppio ruolo di solista e direttore nel Primo Concerto di Johannes Brahms, del quale verranno eseguite anche le Variazioni su un tema di Haydn. La serata vedrà anche la partecipazione Olivier Stankiewicz (oboe), Rie Koyama (fagotto), Lorenza Borrani (violino) e Richard Lester (violoncello) come solisti della Sinfonia Concertante di Haydn, che completa il programma. In occasione del concerto, sempre oggi, alle 17 al Ridotto il musicologo Giorgio Pestelli introdurrà il programma in una conferenza a ingresso libero.

Sir András Schiff fa parte dell’Olimpo dei grandi pianisti in attività. Le sue esecuzioni monografiche incentrate sui capolavori di Bach, Mozart, Beethoven e Schubert sono state osannate dalla critica, ma soprattutto da un pubblico sempre più vasto di appassionati. Il culmine di questa popolarità lo ha raggiunto dal 2006 con l’esecuzione dal vivo delle 32 Sonate per pianoforte di Beethoven in una lunga serie di concerti in Europa e negli Stati Uniti. Nel 2022 è stato nominato uno dei "più importanti interpreti di Bach del nostro tempo" e ha ricevuto la Medaglia Bach della Città di Lipsia. Nel 2023 è stato riconosciuto "artista essenziale che ha contribuito alla storia del festival" dal Festival di Salisburgo. Prima orchestra residente di Ferrara Musica, fondata su impulso di Claudio Abbado, la Chamber Orchestra of Europe è stata definita dalla Bbc e dal Daily Telegraph come "la migliore orchestra da camera del mondo", ed è formata da musicisti provenienti da tutta Europa.