Sirene al petrolchimico. L’incidente è una simulazione. Focus sulla gestione emergenze

Suoneranno le sirene, ma non ci sarà nessun reale pericolo. L’incidente al petrolchimico sarà infatti soltanto simulato, al fine di mettere alla prova le misure di sicurezza che proteggono il più importante polo industriale della città. A informare la cittadinanza dell’esercitazione, prevista per domattina, è Versalis. "Nel corso della mattinata – si legge in una nota della società – verrà effettuata una simulazione di emergenza nel polo petrolchimico che coinvolgerà il personale Versalis presente nel sito e delle società coinsediate nel polo che hanno aderito all’esercitazione (Enipower, Eni Rewind, Ifm, Lyondell Basell e Yara), con la partecipazione dei vigili del fuoco del comando provinciale e l’azienda Usl, servizio emergenza urgenza sanitaria preospedali".

L’esercitazione, prosegue la comunicazione della società, "ha lo scopo di verificare il sistema di gestione dell’emergenza simulando un incidente, e sarà provata l’efficacia dei sistemi di comunicazione all’interno dello stabilimento e alle autorità competenti. Nell’occasione si verificheranno tutti i processi operativi che coinvolgono il personale designato all’evacuazione e delle misure di prevenzione dei lavoratori delle imprese presenti in stabilimento. Lo sviluppo della simulazione di emergenza – conclude Versalis – sarà notificato con i previsti sistemi di comunicazione di emergenza del polo industriale con utilizzo delle sirene".

Non è la prima volta che al polo chimico vengono svolte esercitazioni di questo tipo, fondamentali per garantire la massima efficienza dei sistemi di sicurezza nel caso l’impianto dovesse essere teatro di un incidente.

re. fe.