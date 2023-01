Sos degli agricoltori: "Avvistati i lupi, nella notte sentiamo spesso ululare"

"A tu per tu con il lupo, immobile davanti a me"

Ferrara, 2 gennaio 2022 – Anno nuovo e avvistamenti nuovi di lupi. Nella notte di San Silvestro sono stati avvistati dei lupi a Portoverrara, nella zona di via Cavallarola, una strada di campagna confinante con le valli del Mezzano. Un avvistamento condiviso da decine di persone, che poi si è riversato sul Web.

"Non sono allarmismi – evidenzia Laura Zaccaria –, due settimane fa nella stessa via il mio compagno ha sentito ululare dietro casa nostra, nel campo. Dopo una settimana hanno sbranato un vitello a pochi chilometri da casa nostra". Anche Sara Menegatti e Giulia Vincenzi su Facebook invitano a tenere la guardia alta. Sono avvistamenti confermati dall’assessore all’Ambiente del comune di Portomaggiore, Michela Bigoni.

"Gli avvistamenti ormai si susseguono da un anno a questa parte nelle valli del Mezzano. Si sono formati già tre o quattro nuclei; quelli individuati sono dei lupacchiotti che si staccano dal branco originario per costituire una nuova famiglia o piccolo branco. Ricordo che avvistamenti ce ne sono stati non solo nelle campagne di Portoverrara, ma anche nelle valli di Campotto o nell’Ostellatese. Sono animali che si spostano in tutta l’area valliva del Mezzano. Sono stati avvistati anche dalle guardie forestali e dalle guardie ecozoofile".

La popolazione deve preoccuparsi? "Non c’è da aver paura. Ci stiamo organizzando a livello di Unione dei comuni Valli e Delizie (che raggruppa Portomaggiore, Argenta e Ostellato ndr) per una campagna informativa per un corretto comportamento da seguire e la precauzioni da prendere per gli animali da cortile. Soprattutto bisogna fare attenzione negli orari notturni, quando i lupi vanno a caccia".