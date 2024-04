Spaccio di droga in città. Sequestri e denunce

Proseguono senza sosta i pattugliamenti del personale della polizia locale Terre Estensi. Nei giorni scorsi il bottino di sequestri di droga ammonta ad oltre un etto e mezzo. Giovedì gli agenti hanno proceduto al controllo di tre soggetti nei pressi di via Nazario Sauro in quanto il cane Aaron fiutava qualcosa nell’aria. Due di loro hanno consegnato 0,61 grammi e 0,72 grammi ciascuno, mentre il terzo, 23enne, aveva un blocco unico di quasi 60 grammi che faceva presagire ad un uso non personale della droga. L’uomo è stato quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Mercoledì gli agenti del Nucleo anti degrado e unità cinofile a Pontelagoscuro, hanno visto un 30enne che avvicinava uno spacciatore. L’acquirente, fermato, è stato trovato in possesso di 11,30 grammi di hashish e di 1,04 grammo di eroina. Insieme ad altri controlli che hanno portato gli agenti a sequestrare 104,67 grammi di hashish, 34,91 di Marijuana, 1,04 di eroina e 0,78 di cocaina.