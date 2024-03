’Sportello sociale casa’. Già diecimila accessi nella sede dell’assessorato

Un nuovo progetto di assistenza per gli inquilini dell’edilizia pubblica. Si tratta di un servizio presentato ieri mattina allo Sportello Casa di corso Giovecca, sede dell’assessorato alle politiche abitative. Lo ‘Sportello Sociale Casa’ registra 10mila accessi, e ora sarà disponibile anche un progetto di accoglienza e accompagnamento dei cittadini verso il nuovo alloggio di edilizia residenziale pubblica. Le attività svolte dal servizio e la nuova progettualità sono finanziate dall’amministrazione comunale per 30mila euro. All’incontro erano presenti l’assessore alle politiche abitative del Comune di Ferrara Cristina Coletti e il presidente di Acer Ferrara Daniele Palombo. "Per tutti questi anni – ha spiegato l’assessore Cristina Coletti – la Cittadella San Rocco si è arricchita di un servizio fondamentale come lo Sportello Sociale Casa, un presidio competente a disposizione dei cittadini per i temi legati all’abitare. La scelta di trasferire il servizio negli uffici dell’assessorato alle politiche abitative è stata premiata dai 10mila accessi registrati. È stata una decisione voluta per potenziare lo sportello, in quanto stabilirlo nelle adiacenze degli uffici amministrativi ha permesso di snellire i tempi burocratici e di alzare la qualità delle risposte erogate alla cittadinanza. Questo importantissimo lavoro, oggi, si consolida con un progetto che ha l’ambizione di facilitare l’ingresso nelle case da parte degli inquilini assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’intento è accompagnare il cittadino".

Lo sportello fornisce un servizio di informazione e assistenza sulle seguenti attività di compilazione e acquisizione delle domande di assegnazione di alloggio di Erp nel Comune di Ferrara, compilazione ed acquisizione delle domande di sostegno per l’emergenza abitativa ed acquisizione di eventuali integrazioni di documentazione di domande di assegnazione alloggio Erp già presentate. "L’amministrazione comunale – ha aggiunto Palombo – ha messo in campo una nuova opportunità. Due sono le parole chiave che contraddistinguono il nuovo progetto: prossimità e prevenzione. Prossimità perché è evidente lo sforzo dell’assessorato di andare incontro alle esigenze delle persone, prevenzione perché con iniziative di questo genere si prevengono criticità e si facilita l’abitare".

Mario Tosatti