Stazione ferroviaria, rogo in un magazzino

FERRARA

Lungo intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di ieri alla stazione ferroviaria di Gaibanella. Fiamme che si sono originate in uno stabile in disuso delle Ferrovie dello Stato. Sul posto sono intervenuti gli uomini di due squadre dei vigili del comando provinciale e poi anche gli agenti della polizia ferroviaria, per valutare che cosa ci fosse all’interno o dello stabile in disuso e in stato di abbandono. All’interno sarebbero state trovate anche alcune coperte e un materasso che potrebbero far pensare all’utilizzo di qualche senzatetto, anche se in un periodo non recente considerando che non è stato trovato qualcosa che potesse far pensare a un giaciglio recente. Per permettere le operazioni di spegnimento del rogo in sicurezza, i treni che si sono trovati a passare di quel tratto di ferrovia sono stati fatti rallentare. Sulle cause ancora nessuna certezza.