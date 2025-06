"Sua nipote è nei guai". Ma fallisce la truffa ai danni di una 94enne

Tempi duri per ladri e truffatori. Che per la quarta volta han preso di mira una anziana di 94 anni, di San Biagio. Ma che han poi dovuto desistere dalle loro losche intenzioni. Il tentativo è fallito di nuovo. Protagonista suo malgrado ancora lei: una vecchietta, ma ancora arzilla. Che, anche lo scorso week-end, non è cascata nel solito tranello. In sostanza non ha bevuto l’ennesima storiella raccontatale da chi, al telefono, si è spacciato per una sedicente amica della nipote. Dall’altra parte del filo una voce, sconosciuta, le avrebbe detto che la sua giovane parente era stata ricoverata in ospedale, e che aveva bisogno di lei, e di soldi. Niente da fare insomma anche in questo caso. La nonnina, che vive sola, ha immediatamente informato la figlia, la mamma insomma della nipote chiamata in causa, che l’ha rassicurata, fugando così ogni suo timore o dubbio. La 94enne non ha dunque dato ascolto al finto allarme lanciato per raggirarla.

n.m.