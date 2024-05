Sull’attenti per Bolognesi, ucciso dai terroristi

Studenti e insegnanti della classe quarta dell’istituto "Rita Levi Montalcini" di Argenta, nei giorni scorsi, avevano ricordato la figura del finanziere argentano Bruno Bolognesi, con la partecipazione di una rappresentanza di finanzieri della sezione ferrarese dell’Anfi, unitamente ai familiari.

Giovedì scorso nel cimitero di Argenta si è svolta la commemorazione del cinquantottesimo anniversario della morte dell’eroico finanziere avvenuta a seguito di attentato terroristico, anche in questo caso con la partecipazione degli studenti e una rappresentanza di finanzieri, in servizio e in congedo. E’ stata una breve ma commovente cerimonia, organizzata dalla Sezione Anfi di Ferrara in collaborazione con il Comune e l’Istituto d’Istruzione Rita Levi Montalcini. La tomba è stata benedetta dal parroco argentano don Sante. La tragedia avvenne il 23 maggio 1966. Bruno Bolognesi, componente di una pattuglia mista composta da tre finanzieri e quattro guardie di pubblica sicurezza, stava svolgendo una perlustrazione, giunto nei pressi del distaccamento di Passo Vizze in provincia di Bolzano, a 2276 metri di altitudine, stava aprendo una porta quando fu investito in pieno da una potente carica di dinamite. Sarà la sorella Luisa ad avere il triste compito di riconoscere il povero corpo dilaniato del fratello. Fu un attentato terroristico, poi rivendicato dal gruppo separatista sudtirolese BAS & Comitato di liberazione del Sud Tirolo, il cui scopo era la secessione dell’Alto Adige dall’Italia e la riunificazione del Tirolo all’Austria. Bruno Bolognesi fu insignito della medaglia d’oro al merito civile quale vittima del terrorismo. Con decreto del capo della Polizia, gli è stato concesso lo status di vittima del dovere. A seguito del suo eroico sacrificio, il 4 novembre 1966, è stato conferito al Corpo della Guardia di Finanza il Vittoriano d’oro, riconoscimento assegnato in ricordo delle vittime del terrorismo. Infine, il 6 ottobre 1996 è stata intitolata al finanziere Bruno Bolognesi una via nel centro di Argenta. L’8 ottobre 2015, la nuova caserma sede del comando provinciale della Guardia di Finanza di Ferrara.

Franco Vanini