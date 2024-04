Super pulita, i volontari raccolgono i rifiuti

La coscienza ambientale degli ostellatesi si è fatta valere. Domenica mattina i "Volontari Bulldozer Ferrara" sono tornati in super strada, la Ferrara-mare, superando Rovereto e mettendo nel mirino Ostellato. "In seguito allo sfalcio di Anas della super strada – racconta Riccardo Polastri, uno dei volontari - partendo da Ferrara direzione mare, siamo andati a verificare le condizioni. Sfalciati e triturati perfettamente tutti i rifiuti incontrati. Bravi! Ma come in un grande gioco dell’oca si parte da Ferrara e si ripulisce tutto di nuovo". E sono passati all’azione: i rifiuti sono stati raccolti e differenziati e trasportati. "Non avendo oggi la possibilità di spostare i rifiuti insaccati, li abbiamo lasciati in ordine nel sotto piazzola segnalando il tutto". I rifiuti trovati sono tanti: sono stati infatti raccolti 19 sacconi di rifiuti indifferenziati, due sacchi di vetro e lattine, 11 bidoni di inerti sversati. E ancora: 18 sacchi di indifferenziata, tre sacchi di plastica, uno pneumatico per camion e uno per auto, un Home Theatre completo, 15 litri di olio motore usato e tanta roba ancora da raccogliere". E aggiunge: "La manutenzione senza raccogliere i rifiuti non penso sia proprio normale. Sono dovuti intervenire i Volontari Bulldozer per cercare di riparare al meglio, stasera dopo lavoro per ripulire le prime cinque piazzole di sosta di emergenza e continueremo nelle altre nelle stesse condizioni, in quanto sembra terra di nessuno".

v.f.