"Tartufo, stop ai prodotti esteri. Fermiamo il falso made in Italy"

Il Comune di Terre del Reno presente all’Assemblea Nazionale delle Città del Tartufo tenutasi lo scorso sabato a San Miniato nella prestigiosa cornice di Palazzo Grifoni. L’Assessore Matteo Malagutti, ha rappresentato l’amministrazione in questa importante riunione, che oltre alla riconferma del Presidente uscente Andrea Boscagli, ha stabilito assetti associativi e organizzazione dell’attività lavorativa fino alla primavera del 2025. Durante l’incontro sono state definite le linee guida per progetti e manifestazioni che vedrà protagoniste le Città in un percorso di affermazione del mondo del Tartufo in una visione istituzionale, unica portatrice di interessi generali.

"La nostra Amministrazione – afferma il Sindaco Lodi – ritiene, viste anche le richieste avanzate al Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in data recentissima, che sia fondamentale la riattivazione del Tavolo di Filiera e la riproposizione di una nuova Legge Quadro Nazionale sulla Tartuficoltura, sia assolutamente d’accordo con il Presidente Boscagli che debba essere superata una stagnazione legislativa e programmatica che favorisce spregiudicati operatori di settore poco interessati a tematiche di importanza universale come la salvaguardia ambientale, il mantenimento della biodiversità italiana, il contrasto ai cambiamenti climatici, le regole commerciali a vantaggio del consumatore e a tutte le azioni che si renderebbero necessarie

alla rigenerazione della produzione tartuficola autoctona. Occorre porre fine al discutibile commercio di prodotti esteri, dati alla mano ormai noti, nobilitati da un bizzarro Made in Italy". Durante il lavori assembleari sono state definite azioni per la partecipazione delle Città del Tartufo al Salone del Gusto 2024 di Torino, alle iniziative di Pesaro Capitale della Cultura 2024 lanciando un occhio a Expo Osaka 2025”. Si è parlato- afferma poi l’Assessore Malagutti - anche dell’attività per la gestione dell’elemento Unesco che ha previsto la costituzione di una nuova Associazione ‘Cerca e cavatura del Tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali’.