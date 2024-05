Telescopi, Artemis e luna: maggio sarà il mese dell’astronomia

Maggio è il mese dell’astronomia. Perlomeno, lo è a Bondeno: da domani nella Casa Operaia di viale della Repubblica prenderà infatti il via un ciclo di conferenze dedicate alla scoperta del cosmo organizzate dall’associazione Astrofili Sadr di Bondeno. Relazionerà sull’argomento Pietro Bergamini con ’Lenti gravitazionali. Telescopi cosmici per studiare l’Universo oscuro’. Il giovedì successivo, 9 maggio sempre alle 21.00, a intrattenere il pubblico sarà Paolo Navone con ’Una giornata nello spazio. Vivere in microgravità: lo spazio che non immaginiamo’. Thomas Mazzi sarà invece il relatore del terzo appuntamento, programmato per giovedì 23 maggio alle 21.00, con ’La notte che cambiò il cielo di Renazzo. Ricostruzione degli eventi al bicentenario della caduta del meteorite’. A chiudere il ciclo di incontri sarà infine Davide Formenti, quando giovedì 30 maggio alle 21.00 descriverà ’Il programma spaziale Artemis. Il ritorno dell’uomo sulla Luna e oltre’.

L’ingresso a ciascuno degli incontri è libero. Oltre all’associazione Astrofili Sadr di Bondeno, collaborano all’organizzazione l’amministrazione comunale di Bondeno, la Società Operaia di Mutuo Soccorso e l’associazione Bondeno Cultura. Non resta quindi che tenersi liberi per tutte le serate per andare a ’rimirar le stelle’.