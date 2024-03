Tenta la rapina con una spranga, arrestato

Impugna una spranga e minaccia un uomo per farsi consegnare del denaro. È successo nel tardo pomeriggio di giovedì vicino a una galleria commerciale di viale Krasnodar. Il tentativo di rapina non è andato a buon fine dal momento che, sul posto, sono intervenute rapidamente le volanti della polizia di Stato chiamata da una guardia giurata che aveva assistito all’accesa lite tra i due soggetti. Alla vista dei poliziotti l’uomo – un tunisino già noto alle cronache soprattutto per il suo coinvolgimento in un filone della vicenda del Big Town – ha mollato a terra la sbarra di metallo. Un gesto che però non gli è bastato a farla franca. È stato infatti immediatamente arrestato con l’accusa di tentata rapina aggravata e accompagnato in carcere. Secondo le prime ricostruzioni, lo straniero avrebbe prima minacciato verbalmente una persona chiedendo dei soldi. Al suo diniego, si sarebbe allontanato per poi tornare poco dopo con la spranga.

Come anticipato, il tunisino – con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e per droga – è noto per avere avuto in qualche modo un ruolo nella lunga e complessa vicenda culminata nell’omicidio del 43enne Davide Buzzi e nel ferimento del 21enne Lorenzo Piccinini al bar Big Town di via Bologna. Il nordafricano sarebbe infatti stato l’uomo che, nell’agosto del 2023, pochi giorni prima del delitto, sarebbe stato aggredita da Buzzi e Piccinini vicino al bar Condor, in via Carlo Mayr. I due lo avrebbero assalito in quanto lo ritenevano in qualche maniera responsabile della morte di Edoardo Bovini, figlio della compagna di Buzzi deceduto pochi giorni prima proprio davanti al Big Town dopo aver assunto cocaina. Dopo quell’episodio, per un periodo, il tunisino era stato anche sotto protezione. La vicenda, come è noto, culminò a inizio settembre con il raid di Buzzi e Piccinini al Big Town e la reazione del titolare Mauro Di Gaetano e del padre Giuseppe poi sfociata nel sangue.

f. m.