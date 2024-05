Topo di appartamento fermato dalla polizia. Colpisce un agente

La polizia di stato ha sorpreso un uomo che si era introdotto all’interno di un condominio per mettere a segno un furto. Il malvivente, messo alle strette e nel tentativo di darsi alla fuga, ha colpito con calci e pugni gli agenti i quali sono riusciti a bloccarlo e ad accompagnarlo negli uffici della Questura per la redazione degli atti di rito. Il ladro, come disposto dal magistrato di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. Oltre all’accusa di furto, l’uomo dovrà rispondere della resistenza a pubblico ufficiale.