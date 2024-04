Torna il libero scambio dei libri

Torna con la primavera il libero scambio di libri e il caffè letterario sia alla storica Torre della Finanza a Volano che presso la biblioteca "G. Bassani" sempre a Codigoro. Una serie di appuntamenti per divulgare la cultura in vari modi, soprattutto dopo l’esperienza dello scambio libri dello scorso anno fra persone che portano e ritirano libri "andata oltre le nostre più rosee aspettative - afferma il sindaco Alice Zanardi - temevamo che qualcuno avrebbe approfittato dell’evento per svuotarsi la cantina, ma così non è stato. E comunque, se l’ha fatto, ha portato via dei gran bei libri che hanno trovato velocemente un’altra casa. Temevamo sarebbero venuti i soliti amici e parenti, ma invece sono arrivati lettori di tutte le età ed abbiamo potuto constatare come a fronte di persone arrivate con borse piene di libri e se ne siano andate le stesse borse piene di altri volumi. Alcuni sono capitati per caso durante una gita - include il primo cittadino codigorese - e non sapevano dello scambio, ma hanno preso qualche titolo e il giorno dopo ne hanno portati altri. Anche se gli era stato detto che non era necessario, abbiamo compreso il piacere che dà partecipare attivamente alla circolazione dei libri e il gesto ci ha davvero lusingate". Spostandosi nella meravigliosa cornice della Torre della Finanza, a Volano sono in programma una serie di interessanti incontri letterari del sabato pomeriggio, grazie alla preziosa propositività dell’associazione Volano Borgo Antico, presieduta da Marco Ruffato e con le letture del Gruppo Libri Parlanti. Si comincia sabato prossimo (20 aprile) con il cicloviaggiatore Obes Grandini e incontrando via via il giornalista e scrittore comacchiese Luciano Boccaccini, l’urbanista Romeo Farinella e il geografo Massimo Rossi, il musicista folk e blues Roberto Menabò, lo scrittore Valerio Varesi (‘padre’ del famoso Commissario Soneri) e chiudendo con il Gad, gruppo di Lettura Espressiva. Ma sempre per diffondere cultura la biblioteca comunale "Bassani" di Codigoro propone i mercoledì di maggio per gli incontri letterari con gli autori ferraresi Samuele Govoni, Chiara Forlani e Diego Matteucci mentre Marcello Simoni concluderà la rassegna il 29 maggio alle 17 alla Palazzina Iat presso la millenaria Abbazia di Pomposa.

cla.casta.