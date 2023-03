Torna il premio Carice-Malpighi Sarà protagonista Harry Potter

CENTO

Unico riconoscimento italiano ad aver premiato J.K. Rowling per il libro "Harry Potter e la pietra filosofale" nel 1998 quando era ancora sconosciuto, il Premio di Letteratura per l’infanzia ha pronta una tre giorni davvero speciale. A 25 anni da quel trionfo, hanno deciso di far tornare a Cento il mago più famoso del mondo con un evento organizzato in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Cento e le Scuole Malpighi di Cento, inn collaborazione con l’Istituto "il Guercino" di Cento, il Cinema Teatro Don Zucchini, ASCOM Cento con il patrocinio del Comune di Cento. Il programma vede giovedì 13 aprile alle 16.30 l’inaugurazione della mostra "Harry Potter a Cento… 25 anni dopo", ripercorrendo i risvolti culturali ed educativi della saga, realizzata dagli studenti della Scuola Media Malpighi e visitabile all’interno della scuola. Esposizione che sarà visitabile fino al 28 febbraio, il venerdì pomeriggio di tutte le settimane scolastiche dalle 15.45 alle 18. Alle 18, poi, al Salone Credem, la tavola rotonda "Harry Potter tra le righe, alla scoperta dei significati di una saga che continua a incantare i nostri ragazzi" con l’autrice Marina Lenti, Ivano Sassanelli, professore incaricato di Diritto Canonico presso la Facoltà Teologica Pugliese, Gianluca Bracalante, parroco di Gissi – Chieti. Venerdì 14, alle 9, sempre al Salone Carice, il bell’incontro con Cliff Wright disegnatore delle copertine della prima edizione inglese dei libri di Harry Potter che parlerà ai ragazzi delle scuole medie e superiori. Il pomeriggio dalle 15 alla Scuola Malpighi, gli "Hogwarts Games": caccia al boccino d’oro, torneo di Quidditch e la Kahoot Harry Potter Cup con la sfida a quiz sui libri di Harry Potter. Alle 17 al Don Zucchini la proiezione del film Harry Potter e la pietra filosofale e dalle 19 alle 21 alla scuola ‘Guercino’, la "The boy who lived...the philosopher’s stone Harry Potter night" cioè la serata a tema con letture, proiezione film, rappresentazioni e magie, dove si potrà anche partecipare con il travestimento a tema. Sabato 15, infine, dalle 15 in piazza Guercino e lungo le vie del centro, animazione a tema Harry Potter, sfilata per bambini e tanto altro a cura di Ascom Cento e Comitato Cento in vetrina.