Torna la nota Sagra dell’aglio. L’inaugurazione sarà il 9 agosto

VOGHIERA

Alcune sere fa, al centro civico del Comune di Voghiera, si è tenuta il primo incontro tra i volontari e i responsabili del Consorzio Aglio di Voghiera Dop per cominciare a raccogliere le idee e proposte riguardo l’organizzazione della 27° edizione della Sagra dell’Aglio. La prima decisione presa è stata quella di tornare ad occuparsi direttamente anche della gestione dello stand gastronomico che lo scorso anno era stato affidato ad una società esterna. La folta presenza tra i volontari ed anche una rinnovata vitalità nella partecipazione attiva ci ha convinto a tornare alla formula tradizionale di gestione dello stand con menù curato dalla cuoca d’eccezione Vanna Mazzocchi che presenterà un menù rinnovato con alcuni piatti dedicati esclusivamente agli estimatori del nostro aglio. L’appuntamento da segnare in agenda è per venerdì 9 agosto nella sempre splendida delizia estense di Belriguardo con il gruppo musicale Queenvision già confermato; sabato 10 agosto con Sara Curly & The Fool Band e domenica 11 agosto con il famosissimo show di Andrea Barbi e Marco Ligabue. Confermata anche la data del 15 agosto con la tradizionale cena di Ferragosto. "Siamo solo all’inizio, contiamo di arricchire la fiera con altre interessanti novità che comunicheremo strada facendo – scrivono dall’organizzazione – seguite nelle prossime settimane il nostro sito e i social del Consorzio per rimanere aggiornati, oppure saremo lieti di incontrare tutti gli estimatori del nostro aglio alle varie manifestazioni".