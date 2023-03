Torna l’evento ’Saperi e sapori’ "Cucina nel segno del Trigabolo"

Un revival dedicato alla celebre rassegna gastronomica "Saperi e Sapori" che torna dopo aver spopolato ad Argenta tra il 1990 ed il 1994, mettendo a tavola migliaia di appassionati della cucina gourmet. E che allora ha sfornato le specialità culinarie di chef del calibro di Igles Corelli, Bruno Barbieri, Mauro Gualandi, Pierluigi di Diego, Marcello Leoni, Giacinto Rossetti e tanti altri, all’epoca agli albori delle loro carriere, sperimentando piatti originali che si son fatti conoscere ed apprezzare nel mondo. Il tutto sotto l’egida del mitico ristorante "Trigabolo", un punto di riferimento internazionale dei buongustai, meritando le tre stelle della guida "Michelin" (l’ultima, caso unico nel suo genere, gli è stata assegnata ad honorem dopo la chiusura). Parliamo di una esperienza irripetibile, in cui si sono avvicendati ai fornelli i cuochi più prestigiosi, segnando in modo indelebile la storia della cucina italiana, trasformata man mano da un sapore artigianale in una forma di sapere: di arte insomma, raffinata e concettuale.

Per ricordare questa importante manifestazione, il Comune ha organizzato un appuntamento a tema per sabato 18 marzo alle 17, nello stesso chiostro dell’ex convento dei frati Cappuccini, al tempo teatro dell’appetibile iniziativa. Presenti molti altri protagonisti di quel periodo: i blasonati Valentino Marcattilii, Fulvio Pierangelini, Gianfranco Vissani oltre che pezzi da novanta del giornalismo del settore. Durante l’evento sarà presentato il libro "Andavamo a cena a-Saperi e Sapori- nel Delta del Po: cuochi e ricette che hanno cambiato la cucina italiana" di Salvatore Marchese. Un volume ricco di aneddoti, storie, e menù. Sarà poi scoperta una targa commemorativa del ceramista Riccardo Biavati. A conclusione, il Gruppo Italiano Vini e Birra Mitica, in collaborazione con gli studenti dell’istituto Vergani-Navarra di Ferrara offriranno un aperitivo a tutti i partecipanti. "Argenta-commenta il sindaco Andrea Baldini-è stata il centro del mondo della gastronomia, un luogo di avanguardia culinaria. Grazie al -Trigabolo-e al sodalizio che lì è nato, di brigate, esperienze ed eventi, il nome di Argenta ha viaggiato nel mondo; il Trigabolo, ha portato il mondo, rappresentato da chef e gastronauti, ad Argenta. Negli anni sono passate da qui così tante stelle della cucina che oggi non riusciremo a metterle insieme in una volta sola. Però ci abbiamo provato: dal palco di -Oro di Argenta-qualche anno fa, lo chef Igles Corelli ci ha lanciato un invito che abbiamo voluto cogliere, per omaggiare ed onorare insieme-Saperi e Sapori-un pezzo importantissimo della storia argentana".

Nando MagnanI