Torre Rossa e fenicotteri rosa. Tornano le escursioni alla Salina

Il 19 aprile riaprirà la Salina di Comacchio. Un’occasione unica per chi ha la passione per la natura e la storia per passeggiare in un luogo senza tempo, ricco di tradizioni e di biodiversità, accompagnati dal personale della Salina. Un percorso facile di circa 4 chilometri, adatto a chiunque, permetterà di visitare la Torre Rossa, fortezza estense rinascimentale oggi restaurata e trasformata in un osservatorio d’eccezione, e di avvistare centinaia di uccelli di diverse specie. Una tranquilla passeggiata di circa due ore e mezza con numerose tappe che permettono di ammirare le peculiarità di questo ecosistema di altissimo pregio naturalistico. Non mancheranno i magnifici fenicotteri rosa, che della Salina hanno fatto la loro dimora preferenziale, ma anche i cavalieri d’Italia, simbolo del Parco del Delta Po, le avocette, le sterne, le volpoche e molte altre specie che si potranno osservare grazie anche all’aiuto delle guide esperte, che affiancheranno i visitatori. Molte saranno le sorprese che si scopriranno lungo i sentieri della Salina: da specie botaniche endemiche e rare a microrganismi alla base della catena alimentare dei fenicotteri. Senza parlare della storia legata all’"oro bianco": il sale di Comacchio che ha determinato e influenzato, fin dall’antichità, le vicissitudini di questo territorio e della sua gente. Dunque, un’opportunità per trascorrere una mattinata di tranquillità, per scoprire tante curiosità su questa area protetta del Parco del Delta Po con la possibilità di fotografare scorci suggestivi. Il tutto, come sostenuto dall’assessore Antonio Cardi, all’insegna "dell’"undertourism" che vuole privilegiare lo svago e il relax, con la possibilità di godere di ampi spazi con i tempi dovuti; una proposta che vuole porsi come valida alternativa alle tradizionali consuetudini del turismo di massa e che consente di arricchire in modo singolare l’offerta turistica del territorio comacchiese". Dal 1° giugno al 31 agosto torneranno invece a grande richiesta le escursioni con il trenino della Salina. La gestione della Salina di Comacchio è il frutto di una sinergia efficace tra Cadf La Fabbrica dell’Acqua, il Comune di Comacchio e l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po: una collaborazione che assicura non solo la valorizzazione dell’area ma anche la sua corretta gestione e tutela. Proprio perché così protetta e tutelata, è possibile visitare la Salina solo con l’accompagnamento del personale autorizzato e delle guide e la prenotazione è obbligatoria. Per prenotare, è necessario scrivere all’indirizzo e-mail info@salinadicomacchio.it.

Valerio Franzoni