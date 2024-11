Tra comicità e teatro d’autore. Al Barattoni una prima nazionale

L’ottava edizione di SipariOstellato presentata ieri in sala consiliare conferma il ruolo di primo piano della proposta culturale ostellatese nella rete de I Teatri del Delta. Siamo arrivati all’ottava edizione, che tra gennaio e marzo porterà al Teatro Barattoni tre attori brillanti e popolari come Maria Pia Timo, Luca Ward e Paolo Cevoli, con una prima nazionale e due anteprime provinciali. Gli spettacoli cominceranno con l’anno nuovo, intanto sono aperte le sottoscrizioni agli abbonamenti, che non hanno subito incrementi, così come i prezzi dei singoli spettacoli, con ingressi a prezzi popolari: 20 euro l’uno. Il programma serale proporrà una selezione sottesa tra comicità e teatro d’autore, con tre grandi protagonisti della scena nazionale, che presenteranno sul palco del Teatro Barattoni le loro ultime creazioni, con una prima nazionale e due anteprime provinciali. Completeranno la proposta i tre appuntamenti domenicali in orario pomeridiano di Junior!, tra burattini, fiabe e bolle di sapone, che pur essendo particolarmente indicati per il pubblico di ragazzi e famiglie, saranno in grado di stupire e divertire lo spettatore di tutte le età. Come di consueto al cartellone serale si affiancherà quello per ragazzi e famiglie di Junior!, tre appuntamenti domenicali in orario pomeridiano, tra burattini, fiabe e bolle di sapone. "Per un Comune delle dimensioni di Ostellato è un orgoglio proporre un cartellone teatrale con personaggi di livelle nazionale – afferma il sindaco Elena Rossi – Ho creduto nelle potenzialità del direttore artistico Massimiliano Venturi fin da quando ero assessore alla Cultura, un rapporto di collaborazione che si è rivelato azzeccato e che proseguirà anche in futuro, assieme alla rete Teatri del Delta". Infoline: 389 1551656.

Franco Vanini