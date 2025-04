Tra idee, penne e computer. In attesa del prossimo ’pezzo’

Ecco la redazione della classe 4A della scuola primaria Giacomo Matteotti. I giovani cronisti sono seguiti dall’insegnante Francesca Marolla. "Questa volta abbiamo scelto di raccontare la nostra esperienza come giurati per il Giffoni Film Festival nelle giornate dedicate alla manifestazione che per la prima volta si è svolta a Ferrara". La classe 4A è formata da Amira Amal,

Dylan Battaglioli, Laura Bushi, Felice Cerbone,

Yassmine Houboub,

Supachai Khetprathum,

Michele Landi, Arianna Marini, Mattia Massarenti,

Nour Meliani, Marta Merlante, Great Emoshoke Musa, Stefano Okocha,

Afaf Rahili, Pietro Santulli

e Antonio Zappaterra.