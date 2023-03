Tragedia al mare Giovane annegò ai lidi, il pm chiede il processo Nel mirino i soccorritori

di Federico Malavasi Una buca non adeguatamente segnalata, carenze nella comunicazione dei soccorsi, negligenze nelle procedure di salvataggio e alcune ferite probabilmente provocate dalle eliche di un natante. Una serie di concause che, secondo la ricostruzione della procura, avrebbero contribuito a causare la morte di Mirko Balzanelli, il 36enne veronese annegato al Lido degli Estensi il 20 agosto del 2020. Sulla tragedia era stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo, fascicolo che ora si appresta ad approdare davanti al giudice dell’udienza prelimare. Il pubblico ministero Andrea Maggioni ha infatti recentemente formalizzato la richiesta di rinvio per sette imputati. Si tratta di due militari della Capitaneria di porto e di cinque operatori del servizio di salvamento attivo sulla costa nei mesi estivi. Il caso arriverà in aula il 2 maggio. I fatti. La tragedia di Mirko Balzanelli si è consumata in un giovedì di sole di tre anni fa. Il 36enne aveva raggiunto il Lido degli Estensi per trascorrere una giornata di relax al mare. Intorno alle 16.30 era entrato in acqua per cercare un po’ di refrigerio dalla calura agostana. Mentre passeggiava nell’acqua del tratto di mare tra i bagni Oro e Italia, Balzanelli è incappato in una buca. Sentendosi mancare l’appoggio...