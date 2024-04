Tramonto DiVino in sette tappe. In alto i calici in piazza municipale

Riparte a inizio estate Tramonto DiVino, il roadshow del gusto dell’Emilia-Romagna che da 19 anni sposa vini regionali e cibi a qualità certificata (Dop e Igp), cultura enogastronomica e turismo. Molte le novità del tour 2024 che da giugno a settembre porterà i grandi vini e i cibi dell’Emilia-Romagna in 7 location simboliche della regione, apparecchiando come vere e proprie arene del gusto, le più prestigiose piazze della Riviera e delle Città d’Arte regionali con il meglio dell’enogastronomia del territorio a disposizione di turisti, winelovers e addetti ai lavori. Attori dello show enogastronomico un piccolo esercito di sommelier, chef, addetti ai lavori, giornalisti, blogger e storyteller pronti a raccontare al pubblico le perle del gusto messe a disposizione dai Consorzi e dalle cantine regionali. Sui banchi d’assaggio protagonisti saranno 30 tipologie di vini a denominazioni fra Doc, Docg e Igt per un ammontare di quasi mille diverse etichette che i sommelier Ais racconteranno e abbineranno a una generosa selezione dei 44 prodotti Dop e Igp regionali curata e servita da studenti e docenti degli Istituti alberghieri dei vari territori. Primo appuntamento del roadshow il 28 giugno a Modigliana. A metà luglio, invece, via al tour in Riviera con il Craft Gin Summer Fest – Novebolle Lounge, evento studiato per l’anteprima (19 luglio) a Milano Marittima. Il 26 luglio, Riccione con un allestimento nel parco di Villa Mussolini. A concludere la parentesi in riviera sarà la tappa di Cesenatico, in piazza spose Marinai il 2 agosto.

Dopo la pausa ferragostana, la carovana di Tramonto DiVino si trasferisce in Emilia per la tappa del 6 settembre a Scandiano (Reggio Emilia). L’11 settembre è la volta di Ferrara che ospiterà Tramonto DiVino, in piazza municipale, in co-organizzazione con la locale Strada dei vini e dei sapori. A chiudere il tour sarà Piacenza ultima città emiliana della via Emilia che oltre alle sue eccellenze enogastronomiche, salumi piacentini su tutte, celebrerà vini e prodotti di tutta la regione. La tappa piacentina nel secondo fine settimana di settembre.