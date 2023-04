Treni speciali alla stazione Pronta una App per i posti auto

Cinquanta torri faro, venti telecamere e 579 operatori. Sono solo alcuni dei numeri che descrivono l’area concerto che verrà allestita in vista del live di Bruce Springsteen del 18 maggio. Sul lato parcheggi, i percorsi saranno dotati di una illuminazione di cortesia con cinquanta punti luce aggiuntivi e venti torri faro. Cento steward saranno dislocati nelle aree di sosta per l’ausilio alle manovre e per l’indirizzamento nelle fasi di riempimento e di esodo. Il palco avrà una lunghezza di sessanta metri per quaranta e sarà montato di fronte alla cinta muraria. Per l’allestimento saranno necessari otto giorni. È stato attivato un canale Telegram per seguire, giorno dopo giorno, gli aggiornamenti in tempo reale così come sarà possibile monitorare la capienza dei parcheggi attraverso la App ‘Parkforfun’. Per chi giunge in treno, Trenitalia e Barley Arts metteranno a disposizione convogli speciali. Allo Springsteen Village ai piedi del Grattacielo saranno presenti info point, servizi e punti di ristoro.