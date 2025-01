"Treni, troppi ritardi e disservizi. Il sindaco coinvolga la Regione"

Disservizi e ritardi sulla Bologna-Ravenna. "Cosa intende fare il sindaco Andrea Baldini e la giunta per intervenire con la Regione e quali azioni intenda questa intraprendere per risolvere i disservizi segnalati sulla linea ferroviaria Ferrara-Ravenna, sollecitando un’azione di confronto con RFI e aziende di trasporto locali per trovare soluzioni strutturali che consentano di risolvere il problema?". E’ il tema sollevato in un’interrogazione da Roberto Saletti del Pd, depositata per il prossimo consiglio comunale di Argenta. Saletti evidenzia che "dall’inizio dell’anno scolastico sono sempre più frequenti i disservizi e i ritardi lungo la tratta ferroviaria Ferrara-Ravenna segnalati dagli utenti, molti dei quali studenti, residenti ad Argenta e zone limitrofe, che lamentano l’impossibilità di raggiungere con regolarità Ravenna e Ferrara, una dorsale strategica per la mobilità di studenti, lavoratori e pendolari". I disservizi segnalati includono ritardi sistematici e soppressioni frequenti del servizio senza alcun preavviso; tutti gli standard di puntualità e affidabilità, previsti dalla Carta dei Servizi delle aziende di trasporto pubblico, risultano frequentemente disattesi. "Il disagio si ripercuote sulla vita scolastica degli studenti, costretti a ritardi nell’ingresso a scuola – insiste Saletti - aumentano le difficoltà di coincidenza con gli autobus presso la stazione ferroviaria di Argenta per il rientro nelle frazioni di residenza. Le famiglie sempre più spesso si trovano obbligate a provvedere con mezzi propri, incrementando disagi economici e organizzativi. Numerosi lavoratori che utilizzano quotidianamente il servizio, si trovano a dover affrontare le stesse criticità, con ripercussioni negative sulla puntualità e sull’organizzazione del lavoro". Conclude sollecitando un intervento sollecito sulle autorità di competenza, perché "è necessario garantire agli studenti e a tutti gli altri utenti della linea un servizio moderno ed efficiente in grado di garantire puntualità. Si interroga il sindaco e la Giunta per sapere se si è avviata un’interlocuzione con la Regione e quali azioni intenda questa intraprendere per risolvere i disservizi segnalati sulla linea ferroviaria Ferrara-Ravenna, sollecitando un’azione di confronto con RFI e aziende di trasporto locali per trovare soluzioni".

Franco Vanini