Un omaggio ai caduti della polizia

Ieri mattina, nella sala d’ingresso della questura, dinanzi al monumento dedicato ai caduti della polizia di Stato, ha avuto luogo, alla presenza del vicario del questore Marika Lomastro, e del vicario della prefettura, Francesca Montesi, la deposizione di una corona di alloro per onorare la memoria e il sacrificio del personale della polizia di Stato compiuto a servizio della comunità. La breve e sentita cerimonia si è svolta alla presenza della professoressa Paganini, vedova della guardia scelta di pubblica sicurezza Melchiorre Fardella, medaglia d’oro al valor civile, deceduto il 6 febbraio 1976 dopo aver salvato la vita ad un gruppo di persone, che in via Mortara, erano rimaste intrappolate in un incendio, dei funzionari della polizia di Stato e della sezione Anps di Ferrara.

Al termine della deposizione della corona, don Giorgio Lupi ha tenuto un momento di preghiera in ricordo dei caduti della polizia. Un momento di raccoglimento nella giornata in cui si ricordano i defunti per chi è caduto prestando servizio per la comunità.