Un piano per l’educazione digitale. Unife aderisce al progetto Edunext. Pioggia di fondi per l’innovazione

L’Università di Ferrara aderisce al progetto Edunext - Next Education Italia, finanziato dal ministero dell’Università e della Ricerca con oltre 22 milioni di euro nell’ambito delle azioni del Pnrr. Il progetto coinvolge 35 università e cinque istituzioni Afam (Alta Formazione Artistica e Musicale), per un totale di oltre 700mila studenti e più di 25mila docenti e ricercatori. L’iniziativa è stata presentata ieri nel corso di un evento che ha visto la partecipazione dei principali attori istituzionali e accademici.

Obiettivo di Edunext è trasformare l’educazione digitale in Italia attraverso nuovi corsi di laurea, master e una biblioteca digitale condivisa, con un modello inclusivo, flessibile e all’avanguardia, in grado di rispondere efficacemente alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro e della società. Un’impresa ambiziosa che vuole essere punto di riferimento per la trasformazione digitale della formazione, aumentando la qualità e l’accessibilità dell’offerta formativa e sostenendo una cultura della formazione digitale tra i cittadini, facilitando in questo modo l’inclusione e riducendo le disuguaglianze nell’accesso all’educazione. "La partecipazione del nostro Ateneo al progetto Edunext rappresenta un’importante opportunità in termini di inclusività e di innovazione tecnologica, soprattutto a beneficio delle nostre studentesse e dei nostri studenti – dichiara la rettrice Laura Ramaciotti –. L’adesione a questa rete ci consente di proseguire nella strada verso una sempre più ampia accessibilità a una didattica di elevata qualità, che sappia coniugare la formazione in presenza a quella online e quindi promuovere l’inclusione e il diritto allo studio. Siamo infatti convinti che rafforzare l’offerta di programmi di formazione digitale e supportare la digitalizzazione dell’esperienza educativa siano obiettivi imprescindibili, cui il progetto Edunext può essere di grande impulso".

Tra le principali iniziative di Edunext c’è lo sviluppo di 32 nuovi corsi di laurea e 32 master, oltre alla produzione di più di 250 contenuti formativi aperti (Moocs), che copriranno un totale di circa settemila crediti formativi universitari. Questi percorsi formativi saranno caratterizzati da un’attenzione particolare a settori chiave come le competenze digitali, la sostenibilità, l’energia, la data literacy e l’intelligenza artificiale, ambiti identificati come prioritari per la crescita e lo sviluppo del tessuto sociale ed economico del Paese.

Altro elemento cruciale del progetto è la creazione di una Educational Content Library, una biblioteca digitale che metterà a disposizione dei docenti e degli studenti risorse educative innovative e che contribuirà a creare un ambiente di apprendimento integrato e condiviso tra tutte le istituzioni partecipanti. La piattaforma sarà uno strumento essenziale per favorire la collaborazione interuniversitaria e per ottimizzare l’accesso ai contenuti formativi. Edunext prevede anche l’introduzione di un sistema di micro-credentials e di e-portfolio management per la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti.