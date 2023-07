Un racconto lungo il grande fiume Il Po protagonista a Italia Film Fedic

Il Cineclub Fedic Ferrara è stato ben rappresentato anche quest’anno al 73esimo Italia Film Fedic. Il presidente Maurizio Villani era il delegato all’assemblea nazionale dei presidenti dei Cineclub mentre nella sezione Fedic Short il filmmaker Roberto Fontanelli era stato selezionato per il concorso al quale partecipavano undici opere. Il cortometraggio da lui presentato è stato ‘Terra da mare’, da lui dedicato al padre Raffaello ideatore di un progetto sviluppato nel 1978 e che lui ha ripreso dando nuovo vita ad un racconto lungo il corso del Po che arriva fino al mare cogliendo una parabola di vita della popolazione che vive prevalentemente di pesca nei luoghi bagnati dalle acque. Nel cortometraggio rivive anche il paesaggio di Comacchio e delle sue Valli, ma anche quello relativo al Castello della Mesola. L’opera di Roberto Fontanelli ha ricevuto positivi apprezzamenti dalla critica presente al festival.

Carlo Griseri ha sottolineato che il cortometraggio ha belle e curate immagini panoramiche, un’interessante ricostruzione e un ampio complesso di informazioni che arrivano al pubblico al termine del documentario, mentre Marcello Cella scrive che si tratta di un documentario storico-naturalistico di indubbio pregio culturale e di grande suggestione visiva e sottolinea la bellezza dei paesaggi naturali e l’armonia tra questi e le costruzioni storiche realizzate dalla signoria ferrarese estense in epoca medievale confrontandola con la devastazione ambientale in epoca moderna causata dall’invasione cementizia di tanta parte della valle Padana. Una situazione su cui riflettere. ‘Italia Film Fedic’ di Montecatini Terme ha come condirettore artistico il critico e storico del cinema Paolo Micalizzi, che ha confezionato un programma in cui spicca la presenza di ospiti come gli attori Renato Carpentieri, che ha anche dei trascorsi teatrali ferrarese, e Giorgio Colangeli, i quali hanno ricevuto l’Airone Fedic alla Carriera.