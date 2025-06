Un talent show in favore di Ado

Una serata dedicata al talento e all’insegna della beneficenza. Giunge alla terza edizione ‘Ado’s Got Talent’, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Ado – con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche sociosanitarie – che si realizzerà venerdì dalle 20.30 nella sede del Rione Santo Spirito, all’interno del chiostro di Santa Maria della Consolazione, in via Mortara 98. Ballerini, cantanti, imitatori e musicisti sono chiamati a salire sul palco ed esibirsi, per massimo 5 minuti, davanti ad una giuria che valuterà le capacità di ogni aspirante artista e decreterà i primi tre classificati che riceveranno un premio. I talenti saranno i cittadini che vorranno mostrarsi in tutte le loro abilità. Iscrizioni e ingresso per assistere alla serata sono liberi e quanto raccolto sarà devoluto alle attività svolte gratuitamente in hospice, in ambulatorio e a domicilio da Ado. "Venerdì si prospetta una serata coinvolgente in una location unica, davvero da non perdere – ha dichiarato l’assessore Cristina Coletti –. Quel che non manca mai è la collaborazione tra le varie realtà associative che uniscono forze e competenze per consentire la miglior riuscita della manifestazione". "Ringrazio tutti i giurati e tutti i talenti che si sono iscritti, contribuendo a sostenere la nostra missione" sottolinea Gisella Rossi, presidente Ado.