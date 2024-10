’Una nuotata con Airc’. Raccolta fondi con l’evento in piscina

Lo sport si unisce alla solidarietà in un grande evento dedicato alla raccolta fondi per la ricerca sul tumore al seno. Il 26 ottobre, alla piscina comunale Centro Nuoto Copparo, si terrà "Una nuotata con Airc", una quattro ore di nuoto non sportiva a cui potranno partecipare atleti e amatori di tutte le età, con un solo, comune obiettivo: sostenere la ricerca e la prevenzione contro una delle malattie più diffuse e impattanti al mondo. L’iniziativa, promossa dalla SSD Centro Nuoto Copparo arl con il patrocinio del Comune di Copparo, si svolgerà dalle 14 alle 18 nella vasca fitness dell’impianto. Ogni partecipante contribuirà con una quota d’iscrizione di 5 euro, e il Centro nuoto verserà per ogni vasca nuotata 0,10 euro ad Airc; parte della quota di iscrizione con la spilletta del nastro rosa verrà interamente devoluta ai progetti di ricerca scientifica sul tumore al seno dell’associazione. Come detto, sarà un evento per tutti. La manifestazione è pensata per coinvolgere persone di tutte le età e livelli di allenamento.