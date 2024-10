Unione, ecco le deleghe ai membri della giunta. Perelli vicepresidente

La comunicazione delle deleghe assegnate ai componenti della giunta, la nomina delle commissioni consiliari permanenti e l’approvazione degli indirizzi generali di governo sono stati alcuni dei punti al centro della seduta del Consiglio dell’Unione ‘Terre e Fiumi’ che si è tenuta lunedì sera. Il presidente dell’ente e sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni (foto) ha dato lettura delle deleghe affidate ai componenti della giunta, ossia i primi cittadini di Tresignana Mirko Perelli (cui è affidata la carica di vicepresidente) e di Riva del Po Daniela Simoni. Pagnoni ha tenuto per sé le deleghe a polizia locale, protezione civile, risorse umane, affari generali, edilizia residenziale pubblica e gestione atti. A Mirko Perelli sono affidate aree interne, turismo, servizi informativi e telematici, sviluppo economico, gestione del territorio e centrale unica di committenza; a Daniela Simoni, invece, le deleghe a servizi sociali, programmazione sociale e sanitaria, bilancio, servizi finanziari, assistenza scolastica e formativa ad alunni disabili e coordinamento pedagogico. Dopo la nomina dei componenti delle quattro commissioni consiliari, a nome della giunta, il presidente Pagnoni ha declinato gli indirizzi generali di governo, suddivisi per macro aree. La prima "Unione efficiente, Unione funzionale" che vede tra gli obiettivi una riorganizzazione interna dell’ente, la semplificazione di procedure e un’ottimizzazione delle risorse per rispondere alle esigenze del territorio. Poi, "Unione sicura" che annovera tra le azioni da intraprendere, l’intensificazione dell’attività di presidio da parte delle forze dell’ordine e polizia locale e la rivitalizzazione dell’idea di controllo di vicinato.

v. f.