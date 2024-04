"Velodromo, la gestione sarà affidata all’esterno"

CENTO

C’è molto fermento in campo ciclistico in città, sia per quanto riguarda l’avvicinarsi della tappa del Giro d’Italia ma anche in riferimento al Velodromo di Cento. Un impianto storico, che ha visto gareggiarvi tanti campioni ma che aveva avuto una pesante battuta d’arresto a causa dei lavori che avevano visto nascere qualche difficoltà in più. Il vicesindaco Vito Salatiello, che su quel tondino ha corso e lo ha a cuore, era dunque riuscito a sbloccare le cose portando a termine l’intervento ed ora si è a un nuovo passo importante per la vita e la vitalità di questo impianto che risponde alle esigenze ciclistiche di Ferrara, Modena e Bologna. "C’è una delibera in cui andiamo a impegnare il bilancio comunale per più anni per procedere poi all’affidamento dell’impianto sportivo e in consiglio comunale diremo che quell’impianto non lo gestiamo più direttamente ma lo affidiamo in esterno per 4 anni e mezzo così che sia allineato con le altre scadenze – spiega Salatiello - L’altra delibera è una variazione di bilancio dentro la quale ci sarà il corrispettivo di gestione dell’affidamento. Passato in consiglio, si potrà andare avanti con le procedure per affidare l’impianto visto che pare ci sia il fermento giusto per trovare un operatore che lo prenda in gestione".

Seduta che sarà giovedì. Ciclismo che sta coinvolgendo tutti anche per quanto riguarda il Giro e la ricerca di sponsor per il Comitato di tappa. "La città ha risposto molto bene – prosegue Salatiello – abbiamo avuto un grande aiuto dal territorio sia in parte economica che in parte tecnica e cioè dando supporto economico o mettendo a disposizione le proprie competenze professionali che rappresentano un aiuto indispensabile consentendoci di godere di servizi per i quali avremmo invece dovuto impegnarci economicamente. Li ringraziamo di cuore, sono stati fondamentali in questa missione e il valore è stato notevole. Sono infatti arrivate 24 proposte di cui 10 di sponsorizzazione tecnica, 13 economica e 1 mista per un totale di 78.732,28 euro, suddividendoli in sponsor platinum, gold e silver. La serata di presentazione di ‘Cento città di tappa’, cioè domani alle 21 in Pandurera, sarà il momento per vederli e ringraziarli ma anche per poter godere dei racconti e dell’esperienza di Davide Cassani e di Marino Bartoletti, in un viaggio speciale tra la tappa del 17 maggio prossimo a Cento e la storia della corsa rosa.

Laura Guerra