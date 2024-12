Villaggio di Babbo Natale, un gran successo

LAGOSANTOOttimo debutto con centinaia e centinaia di persone, tra mamme, papà e bambini, a far visita al "villaggio di Babbo Natale" di Lagosanto, realizzato dall’amministrazione comunale laghese, dove i più piccoli lo hanno potuto gustare cioccolate calde, dolci e altro ed incontrare il simpatico vecchietto di rosso vestito. Un villaggio animato da alcune delle associazioni di volontario di Lagosanto.

Oggi pomeriggio dalle 17,30 animazione con Fausto "Fuffy" Finessi aspettando il capodanno. Ai più piccoli, sempre all’interno del "villaggio di Babbo Natale" sono dedicati questi specifici appuntamenti domani e venerdì 3 gennaio, dalle 15,30 alle 18, per loro con truccabimbi e laboratori educativi di Natale a cura della cooperativa Giro Girotondo. Infine domenica 5 gennaio alle 16, arriva la befana a Lagosanto, nell’anfiteatro di piazza Vittorio Veneto, i racconte storie narreranno fiabe e racconti incantati con la distribuzione di trecento calze piene di dolciumi offerte da Avis Lagosanto. "E’ un bilancio molto positivo - dice il presidente della Pro Loco Primo Vecchiatini - per tutte le attività proposte, suddivise per piccoli, giovani e adulti che, nonostante il freddo, hanno riscosso apprezzamenti e partecipazione".

c. c.