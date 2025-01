Vìola il foglio di via, giovane denunciato

La polizia di stato di Ferrara ha svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in genere rispettivamente in zona centro cittadino, con particolare attenzione a piazza Trento Trieste, alla limitrofa via San Romano, Porta Paola, via Baluardi, via Delle Chiodare, e nei giardini di Viale Cavour, nonché nell’immediata periferia estense. Durante il servizio sono state identificate complessivamente 82 persone di cui 23 con precedenti di polizia e controllati 9 veicoli. Durante i controlli, la polizia di stato, nei pressi di un istituto scolastico del centro cittadino, ha pizzicato un giovane che risultava gravato dal foglio di via obbligatorio emesso dal questore della provincia di Ferrara e per questo motivo è stato denunciato. I servizi proseguiranno nella prossima settimana anche nelle frazioni, soprattutto durante la fascia pomeridiana. L’obiettivo è fare prevenzione nelle zone più a rischio della città.