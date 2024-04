Visite culturali e lezioni d’inglese. Il gemellaggio, palestra di vita

Come sempre, una delle manifestazioni più emblematiche dell’amicizia fra Bondeno e Dillingen è lo scambio culturale fra i ragazzi degli istituti superiori delle due città. In questi giorni, quattordici giovani tedeschi stanno venendo accolti e ospitati per una settimana da altrettanti studenti del Liceo Scientifico “Carducci” di Bondeno. Fra le attività svolte nel corso dello scambio si registrano visite culturali a importanti città d’arte quali Ferrara, Ravenna e Padova, ma anche alcune ore di lezione in inglese in particolare con il corso di informatica, e in generale svariate occasioni di socializzazione e di aggregazione predisposte tanto dalla scuola, quanto dai ragazzi e dalle famiglie ospitanti. Poi, uno dei momenti ricorrenti dello scambio, che si ripete anno dopo anno, è la giornata trascorsa sul territorio matildeo, con la consueta visita al Municipio: "Un caloroso benvenuto ai nostri giovani amici tedeschi e un ringraziamento alla scuola e alle famiglie per l’impegno e la volontà di far vivere ai giovani un’esperienza unica e altamente formativa – è stato il saluto e il commento da parte del sindaco, Simone Saletti, e dell’assessore alle Politiche giovanili, Francesca Aria Poltronieri –. Italiani e tedeschi, grazie a questa settimana a Bondeno e con i successivi sette giorni che a maggio gli studenti del Carducci trascorreranno presso le famiglie di Dillingen, hanno modo di instaurare nuove amicizie, approfondire una cultura caratterizzata da peculiarità differenti rispetto a quella di origine, e nondimeno possono allenare l’inglese parlato grazie al dialogo con i coetanei". A seguito della visita presso il Municipio e del saluto degli amministratori, gli studenti hanno poi inforcato le biciclette a pedalata assistita disponibili presso Piazza Aldo Moro (Cioch) e si sono recati in visita al Museo Civico e Archeologico “G. Ferraresi” di Stellata. "In altre parole – proseguono Saletti e Poltronieri –, i ragazzi hanno avuto l’occasione di ammirare in maniera “lenta” il nostro territorio, oltre che quella di immergersi nella storia e nelle origini di Bondeno e dei suoi abitanti. Sicuramente l’esperienza è stata valida, formativa e avvincente tanto per gli studenti tedeschi quanto per gli omologhi italiani".