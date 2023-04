Visite guidate al Meis con gli studenti dell’istituto ’Bentivoglio’

Si sono appena concluse le visite delle classi terze dell’IC Bentivoglio di Poggio Renatico al Museo dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara. Le visite guidate, tenutesi in tre diverse giornate di fine marzo, sono state possibili grazie al contributo di Avis provinciale e di Avis di Poggio Renatico, che si sono fatte interamente carico delle spese del biglietto d’ingresso e della guida del museo e del viaggio del treno per tutti gli alunni.

Consapevoli di quale grande patrimonio culturale, storico e sociale sia il Museo ferrarese per tutta la comunità provinciale e non solo, Avis ha attivato un accordo con la dirigenza del Museo affinché sia data la possibilità agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado di approfondire tematiche fondamentali per la storia del nostro Paese. E l’Istituto di Poggio Renatico non si è fatto sfuggire questa opportunità, quale arricchimento dell’offerta formativa rivolta ai ragazzi, trattandosi per altro di contenuti didattici che già si affrontano nelle classi terze.

Il Meis valorizza il percorso in cui gli ebrei hanno portato alla storia e al tessuto del Paese le proprie tradizioni e un fondamentale contributo culturale, con periodi di convivenza e interazioni feconde e altri di discriminazione e persecuzioni, come la chiusura nei ghetti e la tragedia della Shoah. "Nel raccontare l’esperienza di vita di una minoranza consolidata, il Meis è soprattutto un luogo di incontro e di scambio. Un laboratorio di idee e di riflessioni aperto a tutti, che stimola il dibattito sull’ebraismo e sul valore del dialogo tra culture". Nella convinzione che dialogo e conoscenza vera siano elementi fondamentali per la crescita formativa ed educativa dei nostri giovani, l’Istituto scolastico di Poggio Renatico ha dunque accolto questa bella proposta di Avis, ben lieto di dare un’opportunità ai ragazzi e alle famiglie.