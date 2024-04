Visite specialistiche, liste bloccate. Fratelli d’Italia scende in campo: "I cittadini chiedano il rimborso"

Fratelli d’Italia Ferrara continua a difendere i diritti dei cittadini in tema di sanità, e sul tema intervengono le candidate Chiara Scaramagli e Camilla Mondini.

"Dopo il recente servizio televisivo di “Fuori dal coro” relativo alle liste bloccate per le visite specialistiche, in cui molti cittadini hanno lamentato il fatto di non riuscire ad avere appuntamenti presso i Cup per effettuare visite o esami diagnostici (nonostante alcuni fossero urgenti come da prescrizione medica), la direzione sanitaria ha dichiarato di non sapere nulla in merito e che avrebbe fatto il possibile per monitorare la situazione e porvi rimedio. Ormai da anni sia l’Azienda Ospedaliera di Ferrara sia l’assessore Donini riferiscono di essere consapevoli della problematica delle lunghe attese per visite ed esami, asserendo che avrebbero lavorato per risolvere il problema. Purtroppo, ad oggi, i cittadini non hanno visto ancora alcun risultato – dicono le esponenti di Fd’I –. L’art. 3 comma 13 del Decreto Legislativo n. 124 del 29 aprile 1998 prevede tempi massimi per l’erogazione delle visite ed esami che le aziende sanitarie sono tenute a rispettare. Se, come di fatto succede da tempo, per la prestazione sanitaria il Cup riferisce che si va oltre il tempo massimo o, addirittura, non fornisce alcuna data, il cittadino può richiedere la medesima prestazione presso uno specialista privato e, successivamente, può chiedere all’azienda sanitaria locale e all’Usl il rimborso di quanto pagato al netto del ticket (ove dovuto). L’azienda sanitaria non ha mai informato di questo i cittadini".

"Fratelli d’Italia Ferrara – aggiunge Mondini – recentemente ha fatto un sit-in presso l’Ospedale S.Anna di Cona per chiedere risposte alla Regione sul problema delle liste di attesa senza ottenere alcuna risposta. Il Governo Meloni ha stanziato risorse record per la sanità, con particolare attenzione alle liste d’attesa". Le candidate di Fratelli d’Italia Chiara Scaramagli e Camilla Mondini distribuiranno i moduli per richiedere il rimborso delle visite specialistiche presso il Punto di Ascolto in C.so Martiri della Libertà 53 tutti i giorni dal lunedì al sabato. "La Regione e l’Azienda Sanitaria – concludono – diano risposte in merito perché i cittadini hanno diritto ad essere informati anche su questo strumento di tutela, oltre al fatto che, come più volte evidenziato, hanno un diritto costituzionalmente garantito: la salute".