Volontariato in festa. Giochi, musica e laboratori. Una giornata per la pace

Piazza Ariostea teatro di pace e solidarietà. Domani dalle 9 alle 20 settanta associazioni saranno protagoniste di una giornata di festa. Si tratta della seconda edizione di ‘Volontariato in festa’, organizzata dal Csv-Centro Servizi per il Volontariato Terre Estensi e patrocinata dall’assessorato alle Politiche sociosanitarie. Il programma è stato illustrato in municipio, alla presenza dell’assessore alle politiche sociosanitarie, Cristina Coletti, alla vicepresidente di Csv Terre Estensi Chiara Sapigni, alla responsabile dell’area promozione di Csv Terre Estensi Silvia Peretto, al referente di Ibo Italia Alessandro Caselli e alla referente del Comitato Genitori Boiardo Laura Bui. "Dopo il successo dello scorso anno – ha spiegato Coletti – è con grande soddisfazione che Ferrara ritorna a dedicare, in uno dei luoghi più simbolici della città, una giornata di celebrazione rivolta all’intero mondo del terzo settore. Attraverso tante iniziative, pensate con l’intento di attirare in maniera traversale piccoli e grandi, i cittadini potranno conoscere e approfondire le attività svolte, con dedizione e capacità, da centinaia di volontari ogni giorno, a beneficio del benessere della nostra cittadinanza e a contrasto delle disuguaglianze e delle marginalità". Si parte al mattino dalle 9 alle 13 con laboratori per studenti degli istituti scolastici della città, poi dalle 14.30 alle 15.30 accoglienza e formazione delle squadre per il gioco, dalle 15.30 alle 18 spazio al ‘gioco per la pace’, dalle 16 alle 18 il grande Mandala della pace.

A completare la giornata, dalle 18.30 alle 20 intrattenimento musicale con ‘I Musicanti’, ‘Banda Filarmonica Ariosto’, ‘Estense Music Academy’. "Volontariato in Festa è un’occasione importante-aggiunge Peretto – per promuovere il volontariato e il suo preziosissimo impegno quotidiano. La risposta delle associazioni per questa seconda edizione della festa del volontariato di Ferrara è stata numerosa ed entusiasta, ognuna ha messo in campo la propria disponibilità". Sono previsti 28 laboratori che coinvolgeranno circa 200 studenti di dieci istituti superiori. Nel pomeriggio ‘in gioco per la pace’ inizierà alle 15.30, un gioco in 21 tappe aperto a tutti dai 7 anni in su. Nel centro della piazza il grande mandala della pace, una realizzazione da record per la nostra città, delle dimensioni di 16 metri quadrati con un cerchio del diametro di tre metri. Al termine tutti si riuniranno attorno al Mandala e alla scritta ‘Pace’.

Mario Tosatti