Weekend col Bosco Integrale: "Un luogo speciale per la città"

A distanza di un mese, il Bosco Integrale stila il bilancio della due giorni settembrina di "calici nel bosco", annunciando che l’evento ha attirato oltre 2000 visitatori e proporrà un nuovo evento questo week end tra passeggiate nella natura, momenti culturali e degustazioni enogastronomiche, produttori locali, associazioni e volontari, che hanno contribuito a rendere questo appuntamento un successo. "Con l’arrivo dell’autunno, siamo pronti a riproporre per la terza volta Bosco d’Autunno, il 26 e 27 ottobre - dicembre Michele Novi, fondatore del Bosco Integrale - Saranno due giornate dedicate al foliage, con passeggiate guidate nelle zone più interne del bosco e tante attività per grandi e piccoli, dal mercatino dei produttori locali all’intaglio delle zucche, fino all’animazione con personaggi halloweeneschi". Ed è occasione anche per stilare già un bilancio della stagione 2024. "Abbiamo confermato il nostro sogno di fare del Bosco Integrale un luogo dove natura, cultura, benessere e relazioni sociali siano accessibili a tutti. Gli eventi organizzati nel 2024 sono stati molto partecipati, grazie alla collaborazione di enti del terzo settore, del Comune, di aziende, professionisti e, soprattutto, dei tanti volontari che ci supportano costantemente".

E a parlare sono anche i volontari del Bosco. "Il Bosco è davvero un luogo per tutti, in grado di coinvolgere ogni fascia d’età – dice Stefano Oppi – La riuscita dell’evento è stata possibile grazie alla bella rete di volontari. Il Bosco trasmette tranquillità e lavorare qui, gratuitamente e per il bene della comunità, dà grande soddisfazione. Un luogo così speciale può aiutare Cento a crescere e diventare un vanto per la città".

l. g.