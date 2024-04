Weekend con la braciolata di castrato. Il ricavato andrà in beneficenza

Fine settimana all’insegna della cucina popolare a Sandolo. E’ il senso della "Braciolata di castrato" in programma stasera e domenica pranzo (da mezzogiorno) nella tensostruttura riscaldata del centro civico di Sandolo. Il ricavato come sempre andrà in parte a finanziare attività di beneficenza. La manifestazione è organizzata dall’associazione Amici per la promozione di Sandolo, con il patrocinio del comune di Portomaggiore. Si mangia il castrato ma non solo, anche gli altri piatti della tradizione ferrarese come i cappellacci di zucca preparati con il mattarello dalle donne del paese.

La prenotazione è obbligatoria, info al 331-1245870.