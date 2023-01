Ferrara, 30 gennaio 2023 – Sarà a Ferrara sabato prossimo l’anteprima nazionale del nuovo film di Alessandro Siani, “Tramite amicizia”, in uscita nelle sale cinematografiche il 14 febbraio. Il film, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, è una produzione Italian International Film – Gruppo Lucisano con Rai Cinema, in associazione con Bartlebyfilm, con il supporto della Regione Emilia-Romagna e il patrocinio del Comune di Ferrara e vede nel cast, insieme a Siani, Matilde Gioli, Max Tortora, Maria di Biase e il comico ferrarese Gianni Fantoni.

Il celebre attore, sceneggiatore e regista napoletano ha voluto omaggiare Ferrara - che la scorsa estate è stata in larga parte il set a cielo aperto della pellicola in uscita - organizzando proprio nella città estense la proiezione. Proiezione che andrà in scena alla presenza dello stesso regista. L’appuntamento è sabato 4 febbraio alle 21 al cinema Apollo di piazza Carbone, 35. Parte degli ingressi saranno riservati ad autorità e staff e parte dedicati al pubblico, che potrà entrare al costo del biglietto.

Per info: [email protected] e 0532 762002.

Siani ha registrato a lungo, la scorsa estate, a Ferrara. Tra le location: piazza Savonarola, i portici del teatro, corso Martiri, via Giuoco del Pallone, il Castello estense.

Il 7 giugno è stato accolto dal sindaco Alan Fabbri, che si è detto “felicissimo che Ferrara si confermi, ancora una volta, set e ambientazione perfetta per il cinema, di ieri e di oggi”. Nell’occasione il regista ha rinnovato le sue parole di grande apprezzamento per la città: “Qui ho trovato un seguito pazzesco e grande coinvolgimento”.

Lo stesso Siani è stato incoronato dalla città l’11 giugno, nel corso del Ferrara Film Corto Festival: nella serata delle premiazioni finali ha infatti ricevuto il riconoscimento “Città di Ferrara alla carriera e alla valorizzazione del territorio”.

In quella data, dal palco della Sala Estense, ha detto: "Ferrara merita tantissimo. La grandezza del cinema - ha aggiunto - è anche nella sua capacità di mostrare al pubblico una città ricca di cultura e piena di ospitalità come questa”.