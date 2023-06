Joe Bastianich in concerto a Cento: la prima data della tournée estiva

Cento, 22 giugno 2023 - Sonorità blues e un viaggio in America: è il Joe Bastianich inedito che da star internazionale della ristorazione veste ora i panni di cantante e chitarrista in una tournée che lo porterà in giro per l'Italia insieme alla Terza Classe. Un viaggio che parte da Cento (Fe), nella bella cornice di piazzale della Rocca per poi esibirsi in varie date tra cui l'altra emiliana a Pavullo nel Frignano il 16 luglio. Accenderà dunque l’estate italiana, grazie alla sua iconica energia e alla fusione tra le sonorità statunitensi folk, blues e bluegrass, dopo il successo del Good Morning Tour nel 2022 e la bella vittoria all'ultima edizione di Pechino Express, 'La via delle indie’, in coppia con Andrea Belfiore. Il progetto ‘Joe Bastianich& la Terza Classe’, nasce dalla passione sconfinata di Joe per la musica rock, blues, soul e folk americana, che lo ha portato al sodalizio artistico con La Terza Classe, una delle poche realtà musicali italiane che sin dalla sua nascita si occupa di ricercare e di comporre musica ispirandosi al folk americano.

“Non vediamo l'ora di ripartire e di avere quante più persone possibili sotto i bellissimi palchi italiani che andremo a calcare,ancora una volta insieme - dice Joe Bastianich - Porteremo in giro un sound più maturo, più elettrico, ma sempre denso di riferimenti alle radici della musica che amiamo e che scriviamo".

Nel video qui sotto i saluti di Joe Bastianich prima del concerto